Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı - Son Dakika

Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı

6 saat önce

SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜYÜ MAHALLELİNİN ELİNDEN POLİS KURTARDI (olay anı)

SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜYÜ MAHALLELİNİN ELİNDEN POLİS KURTARDI (olay anı)

Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:24 Kaynak: DHA
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