Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı - Son Dakika

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Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı
6 saat önce
SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜYÜ MAHALLELİNİN ELİNDEN POLİS KURTARDI (olay anı)
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:24 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜYÜ MAHALLELİNİN ELİNDEN POLİS KURTARDI (olay anı)
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