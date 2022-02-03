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SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE BÖYLE ÇARPTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE BÖYLE ÇARPTI

03.02.2022 10:24

SULTANGAZİ'de ara sokağa hızlı giren sürücü, hafif ticari aracıyla park halindeki minibüse çarptı.

SULTANGAZİ'de ara sokağa hızlı giren sürücü, hafif ticari aracıyla park halindeki minibüse çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Malkoçoğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hafif ticari aracın sürücüsü bir sokağa hızlı bir şekilde girdi. Direksiyon hakimiyetini kaydeden sürücü park halindeki minibüse çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir sürücünün sokağa girdiği ardından park halindeki araca çarptığı görülüyor.

SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE BÖYLE ÇARPTI
SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE BÖYLE ÇARPTI
SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE BÖYLE ÇARPTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE BÖYLE ÇARPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE BÖYLE ÇARPTI - Son Dakika
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