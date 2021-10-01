SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR YANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de park halindeki TIR'da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sultangazi, Habibler Mahallesinde saat 05.30 sıralarında A-1 sokak üzerinde park halindeki TIR'ın kupasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, söndürdü. TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.