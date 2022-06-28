Son dakika haber! Sultangazi'de park tartışması silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Son dakika haber! Sultangazi'de park tartışması silahlı kavgaya dönüştü

28.06.2022 16:40

Son dakika 3. sayfa haberi: Sultangazi'de park tartışması silahlı kavgaya dönüştü İki ayrı tekstil firması sahipleri ve çalışanları arasında çıkan kavgada taraflardan biri havaya ateş açtı Kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre iki ayrı tekstil firması sahipleri ve çalışanları arasında...

Sultangazi'de park tartışması silahlı kavgaya dönüştü

İki ayrı tekstil firması sahipleri ve çalışanları arasında çıkan kavgada taraflardan biri havaya ateş açtı

Kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre iki ayrı tekstil firması sahipleri ve çalışanları arasında park meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin hava ateş açmasıyla büyüyen kavgayı biber gazı kullanmak zorunda kalan polis ekipleri güçlükle ayırdı. 1 kişinin yaralandığı olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi K Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada bulunan iki ayrı tekstil firması sahipleri arasına park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan birisi karşı tarafın aracına çarparak zarar verdi. Tartışma bir anda büyüdü ve olaya çalışanlar da dahil olunca silahlı kavga çıktı. Havaya 3 el ateş edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokak aralarına kadar taşan kavgada polis tarafları ayırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Kavga sırasında düşerek başından yaralanan 1 kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, işyerlerinde mesaiye ara verildi. Personelleri evlerine gönderildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler ise ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları ifadelerini alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sultangazi'de park tartışması silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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