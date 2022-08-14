SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI

14.08.2022 23:43

Sultangazi'de parkta kavga eden çocukların kavgasına aile büyükleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

SULTANGAZİ'de parkta kavga eden çocukların kavgasına aile büyükleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kavga da 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir parkta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Parkta buluna çocukların anneleri de tartışarak kavgaya tutuştu. Kavgadan haberdar olan diğer aile bireyleri de parka gelerek kavgaya dahil oldu. Onlarca kişinin kavgası caddeye taştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları ayırmakta güçlük çekince takviye ekip geldi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayda 1'i polis 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Sultangazi, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI - Son Dakika
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