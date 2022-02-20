Üye Girişi
Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı - Son Dakika

Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı

20.02.2022 10:22
Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı

SULTANGAZİ'de, bir şüpheli girdiği pasta imalathanesinde çalışana ait cep telefonunu çaldı.

SULTANGAZİ'de, bir şüpheli girdiği pasta imalathanesinde çalışana ait cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, imalathanede çalışan kişinin kadını fark etmediği görüldü.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde pastanenin imalathanesinde meydana geldi. Pastane çalışanının imalathanede çalıştığı sırada içeri giren cerrahi maskeli bir kadın, masanın üzerinde bulunan çalışana ait cep telefonunu gözüne kestirdi. Yaklaşık 5 dakika boyunca içeride oyalanan kadını, pastane çalışanı fark etmedi. Kısa bir süre sonra kadın, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı
Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı
Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı
YORUMLAR
500
Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı FATİH'TE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN YANKESİCİLERE GÜNLER SÜREN TAKİP FATİH'TE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN YANKESİCİLERE GÜNLER SÜREN TAKİP FATİH'TE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN YANKESİCİLER KAMERADA FATİH'TE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN YANKESİCİLER KAMERADA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:19 Ünlü oyuncu Burak Deniz'le Şahika Ercümen sevgili mi?
10:12 FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 10:33:41. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement