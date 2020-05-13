SULTANGAZİ'DE PASTANEDEKİ 6 KİŞİYE PARA CEZASI - Son Dakika

Ayrıca, yasak olmasına rağmen kapalı alanda sigara içtikleri iddiasıyla pastaneci ve müşteriler hakkında tutanak tutuldu.

Sultangazi 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, çay servisinin yapıldığı pastanede 6 kişiye idari para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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