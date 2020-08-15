Sultangazi'de patenli gençleri çekerken eziyordu - Son Dakika

SULTANGAZİ'de otobüsün arakasına takılarak yolculuk yapan patenli gençleri cep telefonu ile görüntüleyen sürücü, kazaya neden oluyordu. O anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapan patenli gençleri fark eden seyir halindeki bir araç sürücüsü, tehlikeli yolcuğu cep telefonu ile görüntüledi. Bir eliyle patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu görüntüleyen sürücü, diğer eliyle de aracı kullandı. Tek elle araç kullanan araç sürücüsü, patenli gençlerin yürekleri ağızlara getiren yolcuğunu görüntülerken, kendisi de trafiği tehlikeye soktu.

Otobüsün arkasına takılara yolculuk yapan iki gencin uyarmaya çalışan araç sürücüsü, kazaya neden oluyordu. Gençlerden biri takıldığı otobüsü bırakarak aniden sağ şeride fırladı. Onları görüntüleyen araç sürücüsü ise gençlere çarpmamak için son anda frene bastı. Otomobilin çarpmasından kıl payı kurtulan patenli iki genç, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.