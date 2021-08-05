Sultangazi'de patlayan elektrik kabloları park halindeki ticari aracın üzerine düştü - Son Dakika

Sultangazi'de patlayan elektrik kablolarının park halindeki ticari aracın üzerine düştü. Alev topuna dönen kabloların aracının üzerine düştüğünü gören esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Araçta ise 20 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi.

Olay önceki gün Sultangazi Gazi Mahallesinde yaşandı. Patlayarak alev alan elektrik kabloları tekstil işletmeciliği yapan Hasan Kala isimli işverenin kapısında park halinde bulunan 34 AKD 289 plakalı ticari aracın üzerine düştü. Yanan kabloların aracının üzerine düştüğünü gören Hasan Kala, yangın söndürme tüplerini aldı. Aracının yanına koşan Kala, kablolara müdahale etti. Ancak hasar gören araçta 20 bin liralık masraf oluştuğu öğrenildi.

O anları anlatan Hasan Kala, "Araç kapının önünde duruyordu. Kabloların yandığını duyduk. Dışarı çıktık ve bir anda kablolar ikiye bölünerek yere düştü. Bir parçası ise aracımın üzerine geldi. Dükkandan yangın tüpünü çıkartana kadar aracımızda maddi hasar oluştu. Kablo söndükten sonra bu defa elektrik direği yanmaya başladı. Gelen çalışma ekibine neden böyle bir şey olduğunu sordum. Kabloların yetersiz olduğunu ve fazla yüklenme olduğu için bu patlamanın gerçekleştiğini söylediler ve kabloları tamir edip gittiler. Ancak bu hafta 3. defa yaşanıyor. Allah göstermesin bir çocuğun veya buradan geçen birinin başına da gelebilirdi. Eğer öyle olsaydı bunun hesabını kim verecekti. Şimdi benim zararımı ise kim karşılayacak bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL