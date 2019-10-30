Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de pazarcıların kapalı pazar eylemi
Son Dakika Güncel Sultangazi'de pazarcıların kapalı pazar eylemi

Sultangazi'de pazarcıların kapalı pazar eylemi

12 dakika önce

Tezgah açmadılar.

Sultangazi'de pazarcıların kapalı pazar eylemi, System.String[]

Tezgah açmadılar... Belediyeye kadar yürüyüş düzenlediler

Haber-Kamera Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de belediyenin pazar yerini değiştirmesi kararına tepki gösteren pazarcılar eylem yaptı.

Sultangazi'nin en büyük semt pazarlarından biri olan Çarşamba Pazarı yaklaşık 1 ay önce Uğur Mumcu Mahallesi'nde hizmete açılan Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri'ne taşındı. Kapalı alana taşınan pazara tepki gösteren pazarcılar, bugün tezgah açmadı. Yeni yapılan kapalı pazar yerini beğenmeyen yaklaşık 100 pazarcı eylem yaptı.

Kapalı Pazar alanına gelen Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, yeni kapalı pazar alanıyla ilgili anket çalışması başladıklarını, anket sonuçlarına göre çalışma başlatacaklarını söyledi. Pazarcı esnafı ise konuyu referanduma götürülmesini istedi. Birinci ile pazarclar arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Yaklaşık 100 pazarcı daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla Sultangazi Belediyesi'ne yürüdü. Esnaf, yürüyüş sırasında Uğur Mumcu Uyuma Pazarına Sahip Çık ve Kapalı Pazar istemiyoruz sloganı attı.

Bir mahalle sakini, Biz burada esnafız. Kesinlikle burada pazarın yeniden kurulmasını istemiyoruz. Bunların hepsi pazarcı. Herkes kendine göre konuşuyor. Bana zararı var dedi.

Uğur Mumcu, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:08 Kaynak: DHA
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