SULTANGAZİ'DE PAZARDA MASKE SATIŞI - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Bunu fırsat bilen bazı satıcılar özellikle pazar alanlarında "nano maske" olarak adlandırdıkları siyah maskeleri satmaya başladı.

Sultangazi'de kurulan bir pazar alanında Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir onay belgesi bulunmayan maskeler 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Satıcıların, "Yıkayıp yıkayıp" kullanabilirsiniz diyerek sattıkları bu maskelerin koruyucu özelliğinin bulunmadığı bildiriliyor.

GÜNLÜK 500 LİRA KAZANAN VAR

Maskesinin herhangi bir belgesi olmadığını söyleyen bir satıcı, "Toptancılar pazara getiriyor alıyoruz. Günde 100 tane satıyorum ortalama" diye konuşurken, bir başka maske satıcısı da: "Dün başladım satmaya 100 tane aldık. Sokakta bir arabada satıyorlardı. Baktım herkes alıyor ben de aldım. 3-3.5 arası aldım. Bir iznim yok satmak için. Bunu yıkayıp yıkayıp takıyorlar. Beyazlar daha sağlıksızmış, bakteri yapıyormuş. Yıkayıp yıkayıp kullanabiliyorsun ben de kullanıyorum. Bugün satış yok herkes satıyor" diye konuştu.

TÜTÜNCÜ MASKE SATICISI OLDU

Pazar alanında adım başı seyyar satıcılar tarafından satışı yapılan maskeleri cadde üzerinde bir tütüncünün de satması dikkat çekti. Tütün satan işletmeci, "Maskeler bir arkadaşın bugün koyduk satıyoruz. Tanesi 5 lira" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Maskelerden görüntüler

-Satıcılardan görüntüler

-Pazar alanından ve vatandaşlardan görüntü

-Satıcılar ile röportaj

-Tütüncüden görüntü

- İstanbul