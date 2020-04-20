Sultangazi'de pazarlarda Ramazan yoğunluğu - Son Dakika

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pazarlarda Ramazan yoğunluğu başladı. Sultangazi'deki semt pazarı Ramazan alışverişi yapan vatandaşların gelmesiyle erken saatlerde hareketlendi.

Ramazan ayına sayılı günler kala pazar ve marketlerde alışveriş yoğunluğu başladı. Sultangazi'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kurulan pazarlar, Ramazan alışverişi yapan vatandaşların gelmesiyle hareketlendi. Geçtiğimiz haftalara göre pazarın daha yoğun olduğunu belirten esnaflardan Necati Baltacı, "Ramazan'ın etkisi mutlaka olur. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için insanlar pazartesileri biraz daha hareketli oluyor. Ramazanın etkisi olacak. Geçen haftalara göre 1 buçuk kat daha hareketli" dedi.

"İNSANLARI RAMAZAN HEYECANI BASTI"

Ramazan ayının yaklaşmasıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğunluğun azaldığı pazarların yeniden hareketlendiğini ifade eden pazarcı Faik Öztürk, " Normal haftaya göre yoğunluk bugün erken başladı. Biz de erken geldik tezgahımızı açtık. Normal haftalara göre daha çok kalabalık. Tabi insanları Ramazan heyecanı bastı. Açtık bekliyoruz inşallah güzel olacak. Millette bir heyecan, telaş var. 1 kilo alıyorsa 2, 3 kilo alıyor" diye konuştu.

(İHA)