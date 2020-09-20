Sultangazi'de pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi - Son Dakika

Sultangazi'de pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

Sultangazi'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Pedallar Dönüyor Sultan Şehir Hareketleniyor" mottosuyla sağlıklı yaşam için pedallar çevrildi.

Sultangazi'de pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi, System.String[]

Sultangazi'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Pedallar Dönüyor Sultan Şehir Hareketleniyor" mottosuyla sağlıklı yaşam için pedallar çevrildi.

Sultangazi Belediyesi'nin "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Pedallar Dönüyor Sultan Şehir Hareketleniyor" mottosuyla düzenlediği bisiklet yarışması yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'na bisikletini alarak gelen 7'den 70'e tüm Sultangazililer alanda yer alan süslemelerle bisikletlerini süsledi. Ulaşımda bisiklet kullanımına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte bisikletseverler temiz havanın tadını çıkardı. Etkinlikte yer alan aksiyon gösterileri ise izleyenlerden tam not aldı. Program sonunda en süslü bisiklet kategorisinde birinciye tablet, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye akıllı saat hediye edilirken, Sultangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarındaki çekilişlerden kazananlara da 10 bisiklet verildi.

"Bugün güzel bir etkinlik yaşamak istiyoruz"

Bisiklet yarışmasına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'ndayız. Güzel ve serin bir hava var. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında buradayız. Bisiklet yarışımız yaklaşık 20 dakika sürecek ardından ödüllerimiz olacak. Herkes kendi bisikletini getirdi, biz onlara süsleme için malzeme verdik. Çeşitli etkinliklerimizle bugün burada güzel bir etkinlik yaşamak istiyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Çocuklarımızdan maskelerini muhakkak takmalarını istiyoruz. Yaklaşık 5 kilometrelik bisiklet yolu yaptık. Hem bisiklet yolumuzun açılışını yapmış olduk, hem de böyle güzel bir etkinliğe ev sahibi olmuş oluyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımız heyecandan uyuyamadı"

Etkinliğin çok güzel olduğunu ve çocuklara iyi geleceğini söyleyen Tülay Özyurt, "Çok güzel bir etkinlik, çocuklarımız heyecandan uyuyamadı. Sabah saat 7'de uyandılar. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a çok teşekkür ederiz. Pandemi sürecinde çocuklarımız evdeydi, dışarıya çıkaramadık o yüzden çok güzel oldu. Herkese teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla herkes maske takıyor. Sosyal mesafeye de uyulmaya çalışılıyor" dedi.

"Belki birinci olamayabilirim dostluk kazansın"

Bisiklet yarışması için çok heyecanlı olduğu söyleyen Serkan Yağız Özyurt, "Çok heyecanlıyım. Bisiklet süreceğiz, çok güzel bir etkinlik oldu. Sokağa çıkamıyoruz oyunlar oynayamıyoruz. Okulumu, öğretmenlerimi özledim. Belki birinci olamayabilirim dostluk kazansın" şeklinde konuştu.

"Bisikleti hızlı kullanınca bazen düşüyorum"

Bisikletini yarışma için süslediğini aktaran Melis Avcı, "Bisiklet süreceğim. Bisikletimiz için süs eşyası verdiler. Onlarla bisikletlerimizi süsledik. Bisikleti hızlı kullanınca bazen düşüyorum" dedi.

"Dün gece rüyamda kendimi bisiklet kullanırken gördüm"

Birinci olmayı çok istediğini belirten Fatmanur Gültekin, "Bisiklet yarışması yapacağız. Bisikletlerimizi süslüyoruz, en süslü bisiklet kazanacak. Çok eğlenceli bir etkinlik. Dün gece rüyamda kendimi bisiklet kullanırken gördüm. Birinci olmayı çok istiyorum ama olmasam bile eğlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hacı Bektaş, Sultangazi, Bisiklet, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 14:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi - Son Dakika

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