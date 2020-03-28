SULTANGAZİ'DE PİKNİK ALANLARI KAPATILDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE PİKNİK ALANLARI KAPATILDI
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sultangazi ve Habipler'de bulunan kent ormanları girişlere kapatıldı.
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sultangazi ve Habipler'de bulunan kent ormanları girişlere kapatıldı.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı ve Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı girişlerine şerit çekilerek kapatıldı. Kapıda bekleyen Özel Güvenlik ve Zabıta ekipleri vatandaşların piknik alanına girişine izin vermedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:11 Kaynak: DHA
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