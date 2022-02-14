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SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI

14.02.2022 09:41

SULTANGAZİ'de, iş yerinin önünde bekleyen esnafın köpeğine, Pitbull cinsi köpek saldırdı.

SULTANGAZİ'de, iş yerinin önünde bekleyen esnafın köpeğine, Pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğini kurtarmak için Pitbull'a kürekle vuran ve tekme atan esnafa, çevredekiler de yardım etti. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayii Sitesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan şantiye çalışanlarının beslediği Pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirildi. Kısa bir süre sonra, Pitbull cinsi köpek, sahiplerinin yanında bir esnafın köpeğine saldırdı. Köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Elindeki sopa ve küreklerle Pitbull cinsi köpeğe vuran, tekme atan esnafın kurtarma çabasına rağmen Pitbull, köpeği defalarca ısırdı.

Bir esnaf Pitbull'u ayaklarından tutarken, diğeri baş kısmına doğru sopa ve tekmelerle vurdu. Uzun uğraşlar sonucu Pitbull'un bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri Pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü.

Saldırı sonucu yaralanan köpek ise sahibi tarafından veterinerliğe götürüldü. Burada tedavisi yapılan köpeğin ameliyata alındığı, sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı öğrenildi. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYITSIZ OLAN KÖPEĞİ AĞIZLIKSIZ VE TASMASIZ SALMIŞLAR

Olay anını anlatan esnaf Mustafa Kendiroğlu, Burada komşumuzun Pitbull'u var. Köpeğin kaydı yok. Olay günü tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde salınmış. Bu köpek bağlıydı. Sahipleri tarafından gezsin diye salınmış. Bu sırada bizim köpeğimize saldırdı. Biz kendi köpeğimizi pitbulldan zor kurtardık. Biz ayırmak için çok mücadele ettik. Hatta o kadar vurdu ki hayvana, bir insanı kapmış olsaydı parçalardı. Bu tip köpeklerin bu şekilde sağlanması tehlikeli. Durumu belediye ilettik. Belediye ekipleri gelip pitbullu aldı. Bizim köpeğimiz de şu an veterinerliğe götürülerek, ameliyata alındı. Şu anda köpeğimizin sol ön bacağı kırık ve çenesinden yaralı dedi.

SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI
SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI
SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI
SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI
SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI
SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI

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Sultangazi, Pitbull, Köpek, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI - Son Dakika
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