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SULTANGAZİ'DE PİTBULL'UN SALDIRDIĞI MUHAMMED SAHİBİ TUT DEYİNCE SALDIRDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE PİTBULL'UN SALDIRDIĞI MUHAMMED SAHİBİ TUT DEYİNCE SALDIRDI

27.12.2021 14:38

Pitbull saldırısında yaralanan Muhammed Can Değirmenci'nin babası-O hayvanı o hale getiren asıl hayvandır-Polisin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Pitbull saldırısında yaralanan Muhammed Can Değirmenci'nin babası

-O hayvanı o hale getiren asıl hayvandır

-Polisin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Yalın Onat ERGÖR - Hami YEŞİLYURT - Emin YEŞİLİSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Muhammed Can Değirmenci (15) yaşadığı korku dolu anları anlattı. Muhammed Can Değirmenci Köpeğin yanındaki kişi onu kışkırtmak için bir şeyler soyledi. Tut gibi bir şey söyledi. Sonra köpek saldırdı. dedi. Öte yandan Değirmencioğlu'nu yaraladıktan sonra belediye ekipleri tarafından yakalanan Pitbull barınakta görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi Pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına gelmişti. Köpeği saha içerisinde salarak, oradakilere korku dolu anlar yaşatmıştı. O köpek 2 kişiyi yaraladıktan sonra belediye ekiplerince uyuşturucu iğne ile vurularak barınağa götürüldü. Sultangazi Belediyesi Hayvan Barınağı tarafından yakalanan pitbull cinsi köpek müşahede altında tutulmaya devam ediyor. Dünkü saldırı ile ilgili 2 kişi suç duyurusunda bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ise o köpeği dün parka getiren kişi hakkındaki arama çalışmaları devam ediyor.

KIŞKIRTMAK İÇİN 'TUT' GİBİ BİR ŞEY SÖYLEDİ ONDAN SONRA KÖPEK SALDIRDI

Muhammed Can Değirmenci, Biz basketbol oynuyorduk. 5 kişi yanlarında köpekle geldiler. 4 kişi gitti. Tek kişi kaldı. O kalan yanımıza köpekle geldi. Ben de 'Köpeği götür kimse yaralanmasın' dedim. Ben bunu dedim diye, köpeği saldı. Ben de topu atarak dikkatini dağıttım köpeğin. Köpek bizim üzerimize koştu tellere tırmandık. Çite tırmanmışken 'Tasmasını tak götür' dedim. Kemerini gösterip 'Bende tasma yok kemer var' dedi. Köpekten kaçarken köpek üzerime koştu. Karnıma saldırdı. Elimle ittim, kaçtım. Tam kaçarken önüme geçti köpek. Bir anda ayağımdan ısırdı. Yere düştüm. Ayağımı kapınca tekme attım köpeğe. Biri dikkatini dağıttı köpeğin. Köpek ona koştu. Ben de o sırada kaçtım. Benim ayağımı ısırdığı için benim modum düştü. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Köpeğin yanındaki kişi onu kışkırtmak için bir şeyler soyledi. 'Tut' gibi bir şey söyledi. Sonra köpek saldırdı dedi.

'UYKUMDAN UYANIP YA KÜÇÜK ÇOCUKLARA SALDIRSAYDI DİYORUMö

Muhammed Can Değirmenci 'Bana saldırırken etrafta çocuklar vardı. Onları düşündüm, hadi ben büyüğüm ya onlara saldırırsa diye endişe ettim. Doktor 'Karın bölgeni kurtarmışsın. Orayı tutsaydı sıkıntı yaşardın. Zaten zıplayarak sana saldırmış, düşerken oranı parçalardı. Ayağında da ısırdığı yer damara gelmemiş' dedi. Hala canım acıyor. Uykudayken aklıma iki de bir o köpek geliyor. Küçük çocuklar geliyor. Onlara saldırsaydı ne olacaktı O geliyor. İki de bir uykumdan uyanıyorum diye konuştu.

O HAYVANI O HALE GETİREN ASIL HAYVANDIR

Baba Özdal Değirmenci Biz haberi alınca şok olduk. Hastaneye gidince durumunu öğrendim. Beni mutlu eden çocuğun bunu hafif atlatması oldu. Daha kötü de olabilirdi. Ağlanacak halimize sevindik resmen. Çocuğa saldırtmış köpeği. Kaza olmuş olsa belki anlayış gösterilir ama insanların üzerine salmak nedir Resmen terör, bu silah gibi kullanıyorlar artık demek ki. O hayvanı o hale getiren asıl hayvandır. O hayvanı o hale getirmese eğitmese o hale getirmese hayvan böyle yapar mı İnsanların en yakın dostu köpektir. En yakın dostu köpek en büyük düşmanı haline getirmiş dedi.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından yakalanan Pitbull Sultangazi Hayvan Barınağı'nda görüntülendi.

SULTANGAZİ'DE PİTBULL'UN SALDIRDIĞI MUHAMMED SAHİBİ TUT DEYİNCE SALDIRDI
SULTANGAZİ'DE PİTBULL'UN SALDIRDIĞI MUHAMMED SAHİBİ TUT DEYİNCE SALDIRDI
SULTANGAZİ'DE PİTBULL'UN SALDIRDIĞI MUHAMMED SAHİBİ TUT DEYİNCE SALDIRDI

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Sultangazi, basketbol, Pitbull, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE PİTBULL'UN SALDIRDIĞI MUHAMMED SAHİBİ TUT DEYİNCE SALDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE PİTBULL'UN SALDIRDIĞI MUHAMMED SAHİBİ TUT DEYİNCE SALDIRDI - Son Dakika
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