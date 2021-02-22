(ek bilgiyle)  Sultangazi'de pitbull vahşeti mahalleyi karıştırdı; Köpek sahibine 11 bin 467 lira ceza - Son Dakika
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(ek bilgiyle)  Sultangazi'de pitbull vahşeti mahalleyi karıştırdı; Köpek sahibine 11 bin 467 lira ceza

22.02.2021 12:47

Sultangazi'nde sahibinin, ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde kediyi yaraladı.

Sultangazi'nde sahibinin, ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde kediyi yaraladı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, köpeğe ağzındaki kediyi bıraktırmak için çaba harcadı ancak bunda başarılı olamadı. Olayın ardından mahalleli köpeğin sahibine tepki gösterdi. Köpek sahibine  11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde dün yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması varken, ağızlığı olmadığı halde sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokakta gördüğü kediye saldırarak onu yakaladı. Sahibi ve mahalleli uzun süre boyunca çaba gösterse de kediyi köpeğin ağzından alamadı. Sahibine tepki gösteren mahalleliden bazıları ellerine sopa alarak köpeğe vurdu. Köpek buna rağmen kediyi bırakmayarak yaraladı. Olayın ardından bazı kişiler köpeğin sahibi B.Ç.'ye tepki gösterip onu dövmeye kalktı. Vatandaşlar araya girerek, köpeğin sahibini olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra köpeğin sahibinin evine giden belediye ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü.Yaşanan vahşet anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KÖPEK SAHİBİNE CEZA

Öte yandan Köpeğin sahibi B.Ç.'ye ise yasaklı ırk olan "Pitbull" cinsi köpek beslediği için 11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı. B.Ç. işlemlerinin ardından "Mala Zarar Verme" suçundan adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel (ek bilgiyle)  Sultangazi'de pitbull vahşeti mahalleyi karıştırdı; Köpek sahibine 11 bin 467 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: (ek bilgiyle)  Sultangazi'de pitbull vahşeti mahalleyi karıştırdı; Köpek sahibine 11 bin 467 lira ceza - Son Dakika
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