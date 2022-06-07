Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2594. Sokak'taki iki katlı plastik geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, yoğun duman oluştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de plastik geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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