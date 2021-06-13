Sultangazi'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu, 2'si polis 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü Ömer G., hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde, Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'ndan Küçükköy istikametine giden Ömer G. yönetimindeki 34 CFK 618 plakalı otomobil ile seyir halindeki polis aracı çarpıştı.

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