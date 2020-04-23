Sultangazi'de polis çocukların bayramını böyle kutladı - Son Dakika

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de yaşadıkları apartmanları Türk bayrakları ve "23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla süsleyen çocuklara, polis sürpriz yaptı. Ekipler sokakları gezerek, siren çaldı.

Sultangazi 'nin birçok mahallesinde yaşadıkları apartmanları Türk bayrakları ve "23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla süsleyen çocuklara, polis sürpriz yaptı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı motorize Yunus ekipleri, apartmanların olduğu sokaklara siren çalarak girdi. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan polise, apartman sakinlerinin yanı sıra diğer bina sakinleri de balkon ve pencerelere çıkarak alkışla destek verdi.