SULTANGAZİ'de ağaca konan oğul veren arılar tedirginliğe neden oldu. Mahallelinin imdadına hobi olarak arıcılık yapan polis memuru koşarak, arıları kağıt torbaya koyup götürdü. Sultangazi Cebeci Mahallesi 2460 Sokak'ta ağaca konan oğul veren arılar, sokak sakinlerini tedirgin etti. Sokak sakinleri durumu hobi olarak aracılık yapan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuru Sinan Öztorun'a haber verdi. Öztorun, kısa bir süre sonra arıların yuvalandığı sokağa geldi. Arıcı tulumu giyerek çöp konteynerinin üzerine çıkan Öztorun, arıları kağıt torba ve poşete toplayarak sokaktan ayrıldı.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SULTANGAZİ'DE POLİS MEMURU OĞUL VEREN ARILARI AĞAÇTAN TOPLADI - Son Dakika

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