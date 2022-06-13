SULTANGAZİ'DE POLİS MEMURU OĞUL VEREN ARILARI AĞAÇTAN TOPLADI - Son Dakika
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE POLİS MEMURU OĞUL VEREN ARILARI AĞAÇTAN TOPLADI

13.06.2022 09:33
SULTANGAZİ'DE POLİS MEMURU OĞUL VEREN ARILARI AĞAÇTAN TOPLADI

SULTANGAZİ'de ağaca konan oğul veren arılar tedirginliğe neden oldu.

SULTANGAZİ'de ağaca konan oğul veren arılar tedirginliğe neden oldu. Mahallelinin imdadına hobi olarak arıcılık yapan polis memuru koşarak, arıları kağıt torbaya koyup götürdü. Sultangazi Cebeci Mahallesi 2460 Sokak'ta ağaca konan oğul veren arılar, sokak sakinlerini tedirgin etti. Sokak sakinleri durumu hobi olarak aracılık yapan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuru Sinan Öztorun'a haber verdi. Öztorun, kısa bir süre sonra arıların yuvalandığı sokağa geldi. Arıcı tulumu giyerek çöp konteynerinin üzerine çıkan Öztorun, arıları kağıt torba ve poşete toplayarak sokaktan ayrıldı.

- İstanbul
YORUMLAR
500
SULTANGAZİ'DE GÖÇMENLERİN KALDIĞI EVDE HIRSIZLIK KAMERADA SULTANGAZİ'DE GÖÇMENLERİN KALDIĞI EVDE HIRSIZLIK KAMERADA Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu
Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE POLİS MEMURU OĞUL VEREN ARILARI AĞAÇTAN TOPLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:00 Arsız hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı!
09:59 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı!
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:43 İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:23 Galatasaray'da başkan Dursun Özbek İstanbul'a yıldız yağdıracak! Witsel, Isco gibi isimler listede...
09:21 Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!
08:43 Zamlarla birlikte gelen 'doğal gaz müjdesi'nde gelişme: Borular bugün denize iniyor
08:38 Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:06:33. #1.12#
SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE POLİS MEMURU OĞUL VEREN ARILARI AĞAÇTAN TOPLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement