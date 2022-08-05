Sultangazi'de polis merkezinin yanında yapılan yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu - Son Dakika
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Sultangazi'de polis merkezinin yanında yapılan yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu

05.08.2022 09:52

İstanbul Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması esnasında iş makinesine havan topu mermisi takıldı. Bomba imha ekibi olay yerine gelerek mermiyi incelemeye aldı.

Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılanyol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu. Durumun polise bildirilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan merminin menşei araştırılıyor.

İŞ MAKİNESİNE TAKILDI

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında çalışanlar havan topu mermisi buldu. Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'nin hemen yanında, iş makinelerinin çalıştığı alanda kazı yapan iş makinesi operatörü, havan topu mermisini fark ederek, çalışmaları durdurdu. İBB çalışanları durumu hemen polise bildirdi.

Ekipler tarafından yol çalışması sırasında bulunan havan topu mermisinin menşei araştırılıyor

DAHA ÖNCE ASKERİ ALANMIŞ

Kısa sürede olay yerine ekipler gelerek, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürülen bombanın menşei ve kaç yıllık olduğu incelemelerden sonra belirlenecek. Belediye çalışanlarından Fevzi Güler, havan topu mermisinin bulunduğu bölgenin daha önce askeri alan olduğunu belirterek, "Kazı yaparken arkadaş gördü. Bizde polise haber verdik. Havan topu mermisi olabilir. Burası eskiden askeri alandı. Benim çocukluğum burada geçti. Bizde ufakken benzeri şeyler buluyorduk. Ama bu kadar büyüğünü de bulmamıştık" dedi.

Ekipler tarafından yol çalışması sırasında bulunan havan topu mermisinin menşei araştırılıyor
Ekipler tarafından yol çalışması sırasında bulunan havan topu mermisinin menşei araştırılıyor
Ekipler tarafından yol çalışması sırasında bulunan havan topu mermisinin menşei araştırılıyor
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SULTANGAZİ'DE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU SULTANGAZİ'DE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU Gaziosmanpaşa'da makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 ağır yaralı Gaziosmanpaşa'da makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 ağır yaralı
Kaynak: DHA

Sultangazi, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de polis merkezinin yanında yapılan yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de polis merkezinin yanında yapılan yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu - Son Dakika
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