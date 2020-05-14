Sultangazi'de polis sirenini duyan çocuklar böyle kaçtılar - Son Dakika

SULTANGAZİ'de parkta oynayan çocuklar, polis aracından gelen siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı gençler, kurallara uymayarak akşam saatlerinde sokağa çıktı. Gençler, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Metehan Şahbaz Parkı'nda basketbol oynamaya başladı. Onları gören komşu çocukları da evden çıkarak parka geldi. Gençlerin basketbol ve onları izleyen çocukların keyfi sirenleri duyulan yanlarına doğru gelen polis ekip aracı ile bitti. Polisin siren sesi ile gençler ve çocuklar kaçışmaya başladı. Koşarak kaçan grubun o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlginç görüntülerin oluştuğu kaçışma sırasında ekip aracından yapılan anonsta, sokağa çıkma yasağı konusunda kaçan gençler ve çocuklar uyarıldı.