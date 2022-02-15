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Sultangazi'de polise saldırı anı kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de polise saldırı anı kamerada

15.02.2022 12:02

- Sultangazi'de polise saldırı anı kamerada Sultangazi'de düğün salonunun pavyon olarak kullanarak alkol alan grubun polise saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

- Sultangazi'de polise saldırı anı kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de düğün salonunun pavyon olarak kullanarak alkol alan grubun polise saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde, önceki gece 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, adreste alkol kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen şüpheliler, polis ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırmıştı. Olay yerine gelen destek ekibinde çalışmalarıyla polise saldıran 26 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 26 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde zanlılar düğün salonunu basan polislere sandalyelerle saldırıyor.

Sultangazi'de polise saldırı anı kamerada
Sultangazi'de polise saldırı anı kamerada
Sultangazi'de polise saldırı anı kamerada

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Sultangazi, Saldırı, Alkol, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de polise saldırı anı kamerada - Son Dakika


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