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Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

14.02.2022 00:59

İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine saldırarak 14 polisi yaralayan sonrasında da gözaltına alınan 26 şüphelinin tamamı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde, dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, adreste alkol kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen şüpheliler, polis ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırmıştı. Olayda 14 polis memuru yaralanarak hastaneye sevk edilmişti.

26 ŞAHIS TUTUKLANDI

Olay yerine gelen destek ekibinde çalışmalarıyla polise saldıran 26 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 26 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi'de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı
Sultangazi'de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı
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Sultangazi, Alkol, Düğün, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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