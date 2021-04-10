Sultangazi'de esnafından polise sürpriz ihbar - Son Dakika

Sultangazi'de esnafından polise sürpriz ihbar
Esnaftan Polis Haftası sürprizi
İSTANBUL - Sultangazi'de bir grup esnaf, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere 10 Nisan polis haftası nedeni ile sürpriz düzenledi. Asılısz ihbarda bulunan esnaf olay yerine gelen polislere pasta ikram etti.
Sultangazi esnafı 176. yılını kutlayan polis teşkilatına sürpriz düzenledi. Polise asılsız ihbarda bulunan esnaf kısa sürede ihbar yerine gelen ekipleri alkışlarla karşıladı. Polislerin haftasını kutlayan esnaf, ihbara gelen polis memurlarına pasta ikram ederek çiçek takdim etti.
Kaynak: İHA
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