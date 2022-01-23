SULTANGAZİ'DE POLİSLER SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de polisler, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıttı. Uygulama, soğuk hava dalgası geçene kadar devam edecek.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kötü hava koşulları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Görevli polisler sokak hayvanlarının bulunduğu pek çok bölgeye mama bıraktı. Uygulamanın soğuk hava etkisini kaybedene kadar devam edeceği öğrenildi. \t