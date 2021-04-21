Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda - Son Dakika

Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda

21.04.2021 12:35
Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında iftar ve sahur programları sosyal mesafe nedeniyle gerçekleştirilemezken Sultangazi Belediyesi, düzenlediği online etkinliklerle 7'den 70'e Ramazan ayının ruhunu yaşatıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında iftar ve sahur programları sosyal mesafe nedeniyle gerçekleştirilemezken Sultangazi Belediyesi, düzenlediği online etkinliklerle 7'den 70'e Ramazan ayının ruhunu yaşatıyor.

Gelenek ve göreneklerimizi yansıtan etkinliklerle dolu dolu geçen Ramazan ayı, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle geçen sene olduğu gibi daha farklı idrak ediliyor. Ramazan denilince akıllara gelen kalabalık sofralar, toplu iftar ve sahurlar bu yıl da gerçekleştirilemiyor.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan geleneğini ve ruhunu yaşatmak adına etkinliklerini dijital ortama taşıdı! Ramazan için özel hazırlanan etkinlikler, evlerinde kalan vatandaşların keyifli ve kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor.

Sevilen isimlerle Ramazan etkinlikleri

Dursun Ali Erzincanlı ve Ali Biricik, Ramazanın maneviyatını hissedeceğimiz sahur programlarıyla Sultangazililerle dijital ortamda bir araya geliyor. Dursun Ali Erzincanlı sohbeti ve şiirleri ile Ramazan boyunca her Cuma ve Cumartesi gecesi izleyicisiyle buluşuyor.

Komedyen ve Mizah sanatçısı Recep Demirkaynak, Ramazan boyunca her gün '1 kelime 5 dakika" programıyla izleyiciyi eğlendiriyor. 'Tayfun Ayaz ile Her Güne 1 Dua' da Ramazan boyunca sosyal medya üzerinden yayınlanıyor.

Gazetecilerden ilahiyatçılara, yazardan akademisyenlere sevilen isimleri konuk eden Sultanşehir Sohbetleri, Ramazan ayında da devam ediyor. Ayrıca mukabele videoları, Ramazan ayı boyunca her gün sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

SU-MEKAN (Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi) eğitmenleri, Ramazan ayı boyunca israfın önüne geçmek için elde kalan malzemelerle neler yapılabileceğini gösteren birbirinden farklı yemek tariflerini Sultangazililer için paylaşıyor. Kadınlar için; alanında uzman hocaların anlatımıyla tel kırma, evdeki malzemelerle oyuncak yapımı, iğne oyası, nakış, çini boyama ve çizgi film karakteri çizmeyi gösteren videolar da yayınlanıyor.

Birbirinden renkli yarışmalar

Sultangazi Belediyesi, çocukların hayal gücünü ortaya çıkaracak, Ramazan temalı bir resim yarışması başlattı. 'Şifa Ramazan'da Komşuluk Sultanşehir'de' konulu resim yarışmasında, komşuluk ve Ramazan kavramlarını en iyi anlatan çocuklara boyama seti ve 30 adet akıllı bileklik hediye edilecek.

Ramazan'a özel programlar arasında sadece çocukların değil, 7'den 70'e her yaş gurubunun katılabileceği 'Sultanşehir Yarışıyor' yarışması da yer alıyor. Pazar günleri Sultangazi Belediyesi'nin instagram hesabından canlı katılım sağlanarak düzenlenen yarışmada sorulara doğru cevap verenler, para ve çeyrek altın ödülünün sahibi oluyor.

Çocuklar için renkli etkinlikler

Sultangazi ile özdeşleşen iki karakter Sultan Dedem ve İbiş, Ramazan'da da çocukların tiyatro özlemini gideriyor. Sultan Dedem ve İbiş ile Ramazan Günlüğüm, farklı hikayelerle çocuklara keyifli anlar yaşatıyor.

Sultan Dedem ve İbiş, Karagöz-Hacivat ile birlikte çocuklar için sürpriz etkinlikler de yapıyor.

Ramazanda da sosyal desteklere devam

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere içinde temel mutfak malzemelerinin yer aldığı gıda kolisi yardımları devam ediyor. Yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve sahur için kahvaltılık dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi ailelere Sosyal Destek Kartı desteği verilerek pos cihazı geçerli olan her yerden alış-veriş yapmalarına imkan sağlanmaya devam ediliyor. İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi gören SUDE (Sultangazi Aile Destek Evi), Ramazan ayı boyunca kıyafetten temizlik malzemesine, medikalden kırtasiye malzemesine birçok ailenin ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Ayrıca korona virüse yakalanan hastalar için temizlik malzemelerinden oluşan paketler dağıtılıyor.

Sadece ihtiyaç sahibi ailelere değil, ilçedeki çölyak hastası vatandaşlara da yardım eli uzatılıyor. Ekmekten pasta malzemelerine birçok glutensiz gıda malzemesi yüzlerce çölyak hastası vatandaşa ulaştırılmaya devam ediliyor.

"Etkinliklerimizle bu Ramazan daha renkli"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, tüm dünyanın korona virüsle mücadele ettiğinin altını çizdi. Başkan Dursun, "Bu yıl da geçen sene olduğu gibi kalabalık sofralarda buluşamasak da gönüllerimizin bir olduğunu biliyoruz. Ramazanın ruhunu yaşatmak için etkinliklerimizi dijital ortama taşıyoruz. Etkinliklerimiz, belediyemizin kurumsal sosyal medya hesaplarından Ramazan boyunca yayınlanmaya devam edecek" diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca yapılan sosyal yardımlara da dikkat Çeken Başkan Dursun, "Sosyal Belediyecilik anlayışıyla bu mübarek ayda ilçemizde uzatılmamış el kalmasın diye yardımlarımıza devam ediyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek, sahur için kahvaltı bırakıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimize sosyal destek kartı ve SUDE üzerinden desteklerde bulunmayı da sürdürüyoruz. Bu zor günleri ancak birbirimize kenetlenerek ve evlerimizde kalarak atlatabiliriz. Ramazan'da da maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeyi önemle rica ediyor, en kısa zamanda bu süreci atlatarak kalabalık sahur ve iftar programlarında yeniden bir araya gelmeyi diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda
Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda
Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda
Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda
Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda
Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda
Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda
Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda

Koronavirüs, Ramazan, Medya, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dijital ortamda - Son Dakika


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