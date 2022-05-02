Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu

02.05.2022 08:53
Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin sonuncusu dün yapıldı.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin sonuncusu dün yapıldı. Programın son konuğu genç sanatçı Sedat Uçan, seslendirdiği güzel ilahilerle ilçe sakinlerine güzel bir Ramazan akşamı yaşattı.

Program sonunda Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, sanatçı Sedat Uçan'a çiçek takdim etti. Öztürkmen, "Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'un talimatları ile Sultangazi'de komşularımıza özel bir Ramazan yaşatmaya vesile olmak adına birbirinden güzel etkinliklerle dolu bir program hazırladık. Sanat Sokağındaki programlarımızın yanı sıra mahallelerde de çocuklarımız ve gençlerimize yönelik etkinlikler düzenledik. Sultangazi'de dayanışmanın, paylaşmanın lezzetini hissederek, birlik ve beraberlik içinde güzel bir Ramazan yaşadık. Sizlere etkinliklerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyor, Belediye Başkanımızın selamlarını iletiyorum" dedi.

Vatandaşlar da kendilerini böylesine özel ve güzel programlarla buluşturduğu için Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti.


Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu
Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu
Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu
Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu
YORUMLAR
500
Sanatçı Mehmet Ercan Sultangazi'ye konuk oldu Sanatçı Mehmet Ercan Sultangazi'ye konuk oldu Sultangazi'de Ömer Tuğrul İnançer ve Tacettin Kutay'la Ramazan söyleşisi Sultangazi'de Ömer Tuğrul İnançer ve Tacettin Kutay'la Ramazan söyleşisi

Abdurrahman Dursun, Sedat Uçan, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 08:59:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement