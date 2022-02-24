Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı

24.02.2022 09:49
Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı

SULTANGAZİ'DE, bir kişi, eşi ve iki çocuğunu evde rehin aldı.

SULTANGAZİ'DE, bir kişi, eşi ve iki çocuğunu evde rehin aldı. Polisi alarma geçiren olayda özel harekat ekipleri de olası operasyon için hazır bekletildi. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından teslim olan kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile aralarında geçimsizlik olan M.A.G. (36), oturdukları sokağa geldi. Alkollü olduğu öne sürülen ve bir süre sokakta bağırıp, çevredekileri rahatsız eden M.A.G., daha sonra oturdukları binaya girerek, komşularıyla tartıştı. İkamet ettiği daireye giren M.A.G., evin kapılarını kilitleyerek eşi A.G.'yi (33) ve iki çocuğunu rehin aldı.  Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A.G., kapıyı açmaya yanaşmayınca polisi alarma geçirdi. Çağrılan özel harekat polisleri olası bir operasyon için hazır bekletildi. Rehin alınan anne ve çocuklarının balkona çıktıkları ve korktukları görüldü. Mahalle sakinleri de pencerelerine çıkarak, olan biteni izledi. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabası sonucu M.A.G., kapıyı açtı. M.A.G., polis tarafından gözaltına alınarak, akrep diye tabir edilen zırhlı araca bindirildi. Eşi A.G., de bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.


Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı
Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı
Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı
Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı
Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı
Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı
Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı
Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı
YORUMLAR
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Özel Harekat, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de rehin aldığı eşiyle iki çocuğuna dehşeti yaşattı - Son Dakika


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