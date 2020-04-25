Sultangazi'de renkli görüntüler; Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik edince... - Son Dakika

SULTANGAZi'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayanlar evlerinden müzik çalarak eğlendi. Bu sırada sokaktaki çöpleri toplayan bir görevli de çalan şarkı ve türkülere dans ederek eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması kondu.