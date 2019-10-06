Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de riskli binalar yıkılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Sultangazi'de riskli binalar yıkılıyor

32 dakika önce

Sultangazi'de olası bir afet durumunda can güvenliği riski taşıyan binaların tespit çalışmaları sürüyor.

Sultangazi'de riskli binalar yıkılıyor, System.String[]

Sultangazi'de olası bir afet durumunda can güvenliği riski taşıyan binaların tespit çalışmaları sürüyor. 2012 yılından bu yana 2 bin 70 riskli yapının yerine deprem yönetmeliğine uygun bina inşa edildi.

Geçtiğimiz hafta merkez üssü Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, yapıların sağlamlığı konusunu tekrar gündeme getirdi. Muhtemel bir afette konut ya da binada yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapıların tespitinin hayati önem taşıdığı bir kez daha anlaşıldı. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli bina tespiti için başvuruların sayısı da arttı. Kanunun çıktığı 2012 yılından bu yana Sultangazi'de 2 bin 70 riski binanın tespiti için başvuru yapıldı. Riskli olduğu belirlenen binalara Sultangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce uyarı levhaları asılıp, konut ya da bina sakinleri bilgilendiriliyor. Binanın yıkımı gerçekleştirildikten sonra yerine deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa edilerek, ruhsatlandırma işlemi yapılıyor.

(İHA)

Sultangazi, Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası ev ilanlarına 'depreme dayanıklıdır' notu eklendi
Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Metrobüs, metrobüse çarptı: Yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 10:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de riskli binalar yıkılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]