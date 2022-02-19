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SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ

19.02.2022 11:19

SULTANGAZİ'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti.

SULTANGAZİ'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun önüne topraktan set çekilerek başka bir rögara akması sağlanırken, mahalleli duruma çözüm beklediklerini dile getirdi.

Eski Habipler Mahallesi'nde çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu bir sokakta rögardan mavi su taştı. Koku da yayan mavi suyun başka sokaklara akmaması için önüne topraktan set çekildi. Oluşturulan setle bir rögardan taşan mavi su yaklaşık 20 metre akarak bir başka rögara dökülmesi sağlandı. Çevrede bulunan çalışanlar ve mahalle sakinleri ise durumdan tedirgin olduklarını dile getirdi. Akan mavi suyun kot atölyelerinden geldiği tahmin ediliyor.

Abdullah Aydın, "Tedirgin oluyoruz, pislik sonuçta. Çevrede tekstil firmaları var oralardan geliyor olabilir" dedi. Mahalle sakini bir kişi de, "3 gündür böyle akıyor. Fabrikalardan geliyordur. Arada böyle oluyor" diye konuştu.

SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ
SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ
SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ
SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ
SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ
SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ
SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ
SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ

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SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ Prof. Dr. Hamzaoğlu, cemre düşmesi olayının doğaya olan etkilerini anlattı Prof. Dr. Hamzaoğlu, cemre düşmesi olayının doğaya olan etkilerini anlattı Eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlara neden oldu Eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlara neden oldu

Habipler, Atölye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika
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