Sultangazi'de sadaka kutusu çaldı; farkedilince böyle kaçtı - Son Dakika

SULTANGAZİ'de iş yerinde bulunan sadaka kutusunu çalan hırsız ile iş yeri çalışanları arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında hırsız çaldığı sadaka kutusunu yere atıp, izini kaybettirdi. Sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi, Cebeci Mahallesi'ndeki kasap dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, içerideki sadaka kutusunu gözüne kestirdi. Çalışanların iş yerinin arka tarafta olmasını fırsat bilen şüpheli, bir süre kapıda bekledikten sonra sadaka kutusunu çaldı. Çalışanlar, iş yerinden çıkan şüpheliyi fark edip peşinden koştu. Kovalamaca sırasında hırsız elindeki sadaka kutusunu yere atarak, kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAYaşanan hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin kapısının önünde bir süre oyalanan hırsızın sadaka kutusunun bulunduğu tezgaha yöneldiği görülüyor. İş yeri çalışanlarının arka tarafta olmasını fırsat bilen hırsızın bir süre oyalandıktan sonra sadaka kutusunu alıp, koşarak iş yerinden çıktığı kameraya yansıyor. İş yeri çalışanları ise hırsızı fark ederek peşinden koşuyor.