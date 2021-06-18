Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

İSTANBUL - Sultangazi'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle sokak suyla doldu. Araçlar suda mahsur kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.