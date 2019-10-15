Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de sağır ve dilsiz yalanıyla dilenirken yakalandı
Son Dakika Güncel Sultangazi'de sağır ve dilsiz yalanıyla dilenirken yakalandı

Sultangazi'de sağır ve dilsiz yalanıyla dilenirken yakalandı

59 dakika önce

Sultangazi'de cami önünde, boynuna astığı "sağır ve dilsiz" yazısıyla engelli taklidi yapan dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sultangazi'de sağır ve dilsiz yalanıyla dilenirken yakalandı, System.String[]

Sultangazi'de cami önünde, boynuna astığı "sağır ve dilsiz" yazısıyla engelli taklidi yapan dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kendisine seslenen zabıta ekiplerini duyarak sorularını cevaplandırdığı cep telefonu kamerasına yansıyan dilencinin üzerinden 200 lira para çıktı.

Sultangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün yaptıkları denetimler sırasında, İsmetpaşa Mahallesi Akşemsettin Camii önünde dilencilik yapan bir kişiyi fark etti. Ekipler, boynunda "sağır ve dilsiz" yazılı kağıt olan dilenciye seslendi. Şüpheli kendisine seslenen zabıta ekiplerini duyarak sorularını cevaplandırdı. Üzerinden, çoğunluğu madeni para olan, 200 lira çıkan şüpheliye hakkında cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü:

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-Dilencinin zabıta ekiplerini duyup sorularına cevap vermesi

-Dilencinin üzerinden çıkan paralar


- İstanbul
Sultangazi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:46 Kaynak: DHA
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