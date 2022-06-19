Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa tünele girdi - Son Dakika
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Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa tünele girdi

19.06.2022 13:21

Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa tünele girdi Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan boğa Cebeci Tüneli'ne girdi.

Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa tünele girdi

İSTANBUL - Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan boğa Cebeci Tüneli'ne girdi. Sol şeritten giderek trafiği tehlikeye düşüren boğa cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dün gece Sultangazi'de bulunan Cebeci Tüneli'nde ilginç görüntüler kameraya yansıdı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahibinin elinden kaçan boğa girdiği Cebeci Tüneli'nde trafiği tehlikeye soktu. Sakin bir şekilde hiç bir şey olmamış gibi sol şeritten ilerleyen boğanın o görüntüleri ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa tünele girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa tünele girdi - Son Dakika
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