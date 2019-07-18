Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de sahte ayakkabı imalathanesine baskın: 7 gözaltı
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Sultangazi'de sahte ayakkabı imalathanesine baskın: 7 gözaltı

3 saat önce

Sultangazi'de sahte ayakkabı imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi.

Sultangazi'de sahte ayakkabı imalathanesine baskın: 7 gözaltı, System.String[]
Sultangazi'de sahte ayakkabı imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. Operasyonda polise karşı koyan 7 kişi gözaltına alındı. Polisle çalışanlar arasında arbede yaşanırken, ünlü markaların da taklit edildiği sahte ayakkabılara el konuldu. Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahte ayakkabı imalatı yapan bir iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Arama için iş yerine gelen polise iş yeri çalışanları karşı koyarak zorluk çıkardı. Çevredeki kalabalığın da karıştığı kargaşada polis ekipleri fiziksel müdahaleye maruz kaldı. Bunun üzerine müdahale eden polis ekipleri, kalabalığı kısa sürede dağıttı. Polis ekiplerine karşı koyan 7 kişi de gözaltına aldı.
BİNLERCE KUTU SAHTE AYAKKABIYA EL KONULDU Yaşanan arbedenin kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri gözetiminde iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada içeride binlerce kutu sahte ayakkabı bulundu. Ünlü markaların taklit edildiği sahte ayakkabılara polis tarafından el konuldu.
(Serdar Ünal/İHA)
Sultangazi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
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