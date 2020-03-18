Sultangazi'de sahte dezenfektan operasyonu - Son Dakika

Ali ABLAY/ SULTANGAZİ'de sahte dezenfektan üretimi yapılan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgının ardından sahte dezenfektan ve maske üretiminin önüne geçmek için çalışma başlattı. Polis, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde boş bidonlara dolum yaban 6 Afrika uyruklu kişi ve iş yeri sahibi gözaltına alındı. Operasyonda, 250 adet boş bidon, 185 koli ve her kolide 4'erli 5 litrelik satışa hazır bidon ve çok sayıda kapak ve etiket ele geçirildi. Üretim maddelere ekipler tarafından el konulurken, depo zabıta ekiplerince mühürlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.