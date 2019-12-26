Sultangazi'de sanayi sitesinde iş yeri yangını - Son Dakika
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Sultangazi'de sanayi sitesinde iş yeri yangını

6 saat önce

Sultangazi Sanko Sanayi sitesindeki iki katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi Sanko Sanayi sitesindeki iki katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 00.40 sularında Sultangazi Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı Sanko Oto Sanayi Sitesi 2375 Sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mobilya üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının yan dükkana sıçraması nedeniyle Sultangazi, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa ve Sarıyer'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

(İHA)

Sultangazi'de sanayi sitesinde iş yeri yangını

Sultangazi, İtfaiye, Sanko, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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