Sultangazi'de şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

26.03.2022 19:27
Sultangazi'de şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Sultangazi'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Sultangazi'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otomobilleriyle Cebeci Köyü'ndeki ormanlık alana giden Engin ve Ergin Bakırhan kardeşler, bir süre sonra geri döndü. Dönüş yolunda bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan otomobil, çalılık yamaçtan şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışan kardeşler yaralandı. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sultangazi'de şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

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Sultangazi, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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