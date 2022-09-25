SULTANGAZİ'DE ŞARKICI EMRE AYDIN SAHNE ALDI

Sultangazi Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes için Spor Federasyonu iş birliğinde Avrupa Spor Haftası kapsamında bir spor festivaline ev sahipliği yaptı. 'BeActive' sloganıyla gerçekleşen spor etkinlikleriyle gençler, sportif etkinliklere katıldı ve sürpriz hediyeler kazandı. Gecenin finalinde ise şarkıcı Emre Aydın'ın konseri gerçekleşti.

Sultangazi Belediyesi'nin Herkes için Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlediği spor etkinlikleri'de GençOFest'de yerini aldı. Avrupa Spor Haftası kapsamında 'BeActive Night' adıyla gerçekleşen spor etkinliklerinde gençler sürpriz hediyeler de kazandı. Günün sonunda Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanında şarkıcı Emre Aydın sahne aldı. Binlerce gencin akın ettiği konsere Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

'BEAVTİVE NİGHT'IN ESAS OLARAK ÖZELLİĞİ SPORU HALKIN TABANINA YAYMAK'

Konser alanına gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Bugün Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde bütün Avrupa'da aynı anda başlayan 'BeAvtive Night' adıyla bir gecemiz var. Bu gecede de Herkes İçin Spor Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sultangazi belediyesi olarak bütün Avrupa'da aynı anda yapılan bir gecede buradayız, gençlerle birlikteyiz. BeAvtive Night'ın esas olarak özelliği sporu her alana, halkın tabanına yaymak herkesin spor yapması için de çeşitli ortamlar oluşturmak? dedi.

'SULTANGAZİ'DE DE SPORU YAYMA ADINA OLDUKÇA FAZLA FAALİYET GÖSTERİYORUZ'

Etkinliğin 5 de başladığını belirten Dursun, 'Şimdi de Emre Aydın konseri ile devam eden aktivitelerdeyiz. Aktiviteler gün boyu devam etti. Gençler buradaydı. 7 den 70'e Bütün kesimler buradaydı. Esasında bu işin özünde de bu var. Sporu halkın tabanına yaymak, herkesin spor yapabileceği ortamlar oluşturmak ve onları alanlarda mutlu etmek. Sporla iç içe bir yaşam ve bir kültür olduğunu gösterebilmek. Ben bu çerçeve içerisinde Avrupa spor haftası kapsamında Herkes İçin Spor Federasyonuna, Gençlik Spor Bakanlığına gönülden teşekkür ediyorum. Bunu Sultangazi'de gerçekleştirdikleri için, biz de ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz, gururluyuz. Sultangazi'de de sporu yayma adına oldukça fazla faaliyet gösteriyoruz. Şunu önemle ifade etmek isterim; Sultangazi şu anda lisanslı sporcu konusunda İstanbul'da lider bir ilçe. Bunu gururla söylüyorum. Sporu her alana yaymak için biz de büyük gayret gösteriyoruz. Sporla daha mutlu bir kesim oluşturmak, mutlu bir şehir oluşturmak için gayret ediyoruz' diye konuştu.

'ETKİNLİĞİN DEVAMINI BEKLİYORUZ'

Konsere gelen vatandaşlardan Esma Sarısoy, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek 'Etkinliğin devamını bekliyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Sultangazi'de BeActive Night ile Spor Etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi'nin, Avrupa Spor Haftası kapsamında ev sahipliği yaptığı organizasyon, gençleri çeşitli spor aktiviteleriyle buluşturdu. BeActive Night adı ile gerçekleşen program; dev janga, halat çekme, bilek güreşi, koca ayak, çuval yarışı, dart, bedminton, squad, golf, hula hop, ok atma, cornholl, atlama ipi, mass güreşi, twister, henball, ayak yenisi, gladyatör ve canlı langırta sahne oldu. Tüm etkinliklerde eğlenceli vakit geçiren gençler sürpriz hediyeler de kazandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Emre Aydın'a konser için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Sultangazi'de çok güzel bir atmosferle karşılaştığını belirten sanatçı da, belediye başkanına ve alanı dolduran binlerce gence teşekkür etti.