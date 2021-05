SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de yolda giden otomobile 5 el ateş açıldı. Otomobile bir kurşun isabet ederken, aralarında husumet olduğu iddia edilen sürücü ile saldırgan bir süre sonra cadde ortasında birbirlerini darbetti. Polis, her ikisini de gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bekleyen H.A., seyir halindeki O.K.'nin kullandığı 34 COH 697 plakalı otomobile doğru 5 el ateş açtı. Kurşunlardan biri otomobile isabet ederken, saldırıdan yara almadan kurtulan O.K. aracını durdurup H.A.'nın peşinden gitti. Aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen O.K. ile H.A. cadde ortasında birbirlerini darbetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O.K. ve H.A., gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay anını anlatan bir görgü tanığı, Yol boyunca adam arabayla geliyordu. O da arakasından silah sıkarak geldi. 4-5 el sıktı. Adam daha sonra kaçmaya başladı. Araç sürücüsü de peşinden gitti. Sonra geri geldiler. Ondan sonra da polisler geldi. Bu sefer de iki kişi arasında kavga başladılar dedi.