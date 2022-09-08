Motokurye dönüş yapan polis aracına çarptı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
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Motokurye dönüş yapan polis aracına çarptı: Kaza anı kamerada

08.09.2022 12:11
Motokurye dönüş yapan polis aracına çarptı: Kaza anı kamerada

Sultangazi'de seyir halindeki motokurye, dönüş yapan polis aracına yandan çarptı.

Sultangazi'de seyir halindeki motokurye, dönüş yapan polis aracına yandan çarptı. Motokurye kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, 3 Eylül Pazar günü öğlen saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motokurye, hatalı dönüş yapan polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üzerinden yere düşen motokurye kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motokurye dönüş yapan polis aracına çarptı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motokurye dönüş yapan polis aracına çarptı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
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