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Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev aldı

20 dakika önce

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev aldı İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, trafikte yoğunluk oluştuİSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeki bir otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev aldı

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, trafikte yoğunluk oluştu

İSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeki bir otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesinde seyir halinde bulunan otomobil saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple motor bölümünde alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını gören araçtakiler, inerek yangını söndürmeye çalıştı. Trafikteki diğer sürücüler ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler cadde üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Öte yandan trafikte oluşan yoğunluk ise yanan aracın kaldırılması normale döndü.

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
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