Sultangazi'de seyir halindeki vidanjör devrildi - Son Dakika

Sultangazi'de iddiaya göre hızla ilerleyen iki otomobilin sıkıştırdığı vidanjör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 11.15 sıralarında Sultangazi Cebeci yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre 34 CNU 883 plakalı vidanjör sürücüsü Murat E., hızla seyreden iki otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan vidanjör devrilerek yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Murat E., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbir amaçlı bölgeye şerit çekerek trafik akışını tek şeride düşürdü. Vidanjör ise olay yerine çağırılan vinç yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü. - İSTANBUL