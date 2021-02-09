Sultangazi'de şiddetli lodos 5 katlı binanın çatısını uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de şiddetli lodos 5 katlı binanın çatısını uçurdu

09.02.2021 05:21
Sultangazi'de şiddetli lodos 5 katlı binanın çatısını uçurdu

SULTANGAZİ'de gece saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı yerinden koparak önce karşı binaya çarptı daha sonra da yere savruldu.

SULTANGAZİ'de gece saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı yerinden koparak önce karşı binaya çarptı daha sonra da yere savruldu. Hem gece olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binalarda hasar meydana geldi.

Olay Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 1429. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısı yerinden koparak hemen karşısında bulunan başka bir apartmana çarparak yere savruldu. Hem gece hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağın boş olması yaralanma ve can kaybını önlerken, yerinden kopan çatı parçalarının karşı binaya da zarar verdiği görüldü. Mahalle sakinleri büyük bir gürültü ile yerinden koparak sokağa savrulan çatı parçalarını görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri de 5 katlı binanın çatısında incelemelerde bulundu. Binanın çatısından koparak yere savrulan parçalar iş makinesi yardımı ile kaldırıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
SULTAN ABDULHAMİD HAN HASTANESİ'NDE YANGIN ÇIKTI, HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ - gündüz görüntüsü SULTAN ABDULHAMİD HAN HASTANESİ'NDE YANGIN ÇIKTI, HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ - gündüz görüntüsü

İstanbul, İtfaiye, Lodos, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de şiddetli lodos 5 katlı binanın çatısını uçurdu - Son Dakika


Son Dakika
00:32 Erbakan neden Cumhur İttifakı'na katıldıklarını anlattı: 'Ülkeyi CHP zihniyetine teslim ettiniz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik
21:40 Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti
00:11 Ronaldo coştu, takım farka koştu! Portekiz, Lüksemburg'u 6-0 mağlup etti
23:59 Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
23:54 Gonca Vuslateri, Muharrem İnce'ye fena salladı: Pozitif baktığım günlerimin Allah belasını versin
19:07 Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a olay gönderme: Yeniden Refah gibi iki günde çark etmeyiz
22:54 Husumetlisiyle karşılaşan şahıs, kurşun yağdırdı: 1'i çocuk 3 yaralı
22:59 Gaziantep'te aile arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
22:41 Sosyal medyadan paylaştılar! Adana Demirspor, sportif direktör Gökhan Göktürk ile yollarını ayırdı
22:10 Topladığı imza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal Haberler.com'a konuştu: 200 liraya imza verenler var, bu iş çadır tiyatrosuna döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 06:28:59. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de şiddetli lodos 5 katlı binanın çatısını uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement