Sultangazi'de 'Sıfır Atık İnovasyon Yarışması' - Son Dakika

Sultangazi'de 'Sıfır Atık İnovasyon Yarışması'

26.03.2021 17:03
Sultangazi'de 'Sıfır Atık İnovasyon Yarışması', System.String[]

Sultangazi Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeler Birliği'nin ödülüne layık görülen "Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi (SULSİM), atık bilincini oluşturmak adına anlamlı bir yarışma düzenliyor. 12 projeye para ödülünün verileceği 'Sıfır Atık İnovasyon Yarışması' kapsamında seçilen 10 proje de yatırımcı desteğiyle geliştirilerek uygulanabilir projelere dönüştürülecek.

Her gün tonlarca atık çöpe giderken atık miktarını azaltmak, geri dönüşümünü sağlamak ve 'Sıfır Atık' projesine dikkat çekmek için belediyelere önemli görevler düşüyor. Sultangazi Belediyesi, atık bilincini yaygınlaştırmak ve doğayı korumak adına ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile düzenlenen Sıfır Atık Fikir Yarışmasında, hazırladığı proje ile ödüle layık görülen "Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi(SULSİM), atık bilincini bir yaşam tarzı haline getirmek için harekete geçti. Sıfır Atık temasıyla yenilikçi ve uygulamaya dönüşebilecek projelerin ödüllendirilerek destekleneceği "Sıfır Atık İnovasyon Yarışması" düzenlendi.

Başvuru süreci başladı

Başvuru sürecinin başladığı yarışmaya ortaokul, lise, üniversite ve genel olmak üzere 4 kategoride katılım sağlanabilecek. En uygulanabilir 12 proje jüri tarafından seçilecek. Başarılı bulunan projelere toplam 58 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca seçilen 10 proje, "Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi(SULSİM)'ne dahil edilecek, yatırımcı desteği bulunarak uygulanabilir bir proje haline getirilecek.

"Bizlere önemli görevler düşüyor"

Sultangazi Belediyesi'nin Sıfır Atık konusundaki hassasiyetine dikkat çeken Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesi, israfın önüne geçmek açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu konuda biz belediyelere önemli görevler düşmektedir" dedi.

"Amaç uygulanabilir projelerin bulunarak geliştirilmesi"

Başkan Dursun, Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görülen "Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi (SULSİM)'nin atık konusunda titiz bir çalışma yürüttüğünün de altını çizdi. Başkan Dursun, "7'den 70'e her yaştan bireye atık bilinci farkındalığı kazandırmak için hummalı bir çalışma yürüten belediyemiz, sıfır atık temasıyla anlamlı bir yarışmaya imza atıyor. Burada amaç başarılı projelere para ödülü takdim etmekten ziyade, uygulanabilir ve ilçemize katkı sağlayacak projelerin seçilerek geliştirilmesidir" diye konuştu.

Başvuru için son tarih 23 Nisan

Proje başvuruları belediyenin kurumsal web sitesi üzerinden yapılırken yarışmaya katılacak olanların, 23 Nisan 2021 tarihine kadar projelerini teslim etmeleri gerekiyor. Dereceye girecek projelere verilecek ödüller şu şekilde;

BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ

ORTAOKUL 3.000 TL 2.000 TL 1.000 TL

LİSE 5.000 TL 4.000 TL 3.000 TL

ÜNİVERSİTE 7.000 TL 6.000 TL 5.000 TL

GENEL 10.000 TL 7.500 TL 5.000 TL - İSTANBUL

Sultangazi'de 'Sıfır Atık İnovasyon Yarışması'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de 'Sıfır Atık İnovasyon Yarışması' - Son Dakika


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