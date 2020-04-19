SULTANGAZİ'DE SİGARA ALMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKTI, CEZA YEDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Sokağa çıkma yasağına yönelik Sultangazi'de denetimlerini artıran polis, sigara almak için dışarı çıkan bir kişiye idari para cezası kesti. Denetimlerde, aracıyla ekmek alan iki kişi de uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı 'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta geçerli olacak olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle kentteki marketler kapanmıştı. Sultangazi'de yaşayan bir genç, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan benzin istasyonunun market bölümünün açık olduğunu öğrenince, istasyona gitmek için evden çıktı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç, denetim yapan polis tarafından durduruldu. Ekiplere, sigara almak için evden çıktığını söyleyen kişi işlemler için karakola götürülürken, yasağı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Ekipler, aynı noktada bir aracı da durdurdu. Sürücü ile yanında bulunan arkadaşının ekmek almak için fırına geldiğinin öğrenilmesi üzerine ekipler tarafından uyarıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polisin durdurduğu genç

-Gencin karakola götürülmesi

-Polisin diğer gençleri uyarması

-Ekmek almaya çıkan genç ile röportaj

-Genel ve detay