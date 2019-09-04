Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de silahla yaralama
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Sultangazi'de silahla yaralama

4 saat önce

Sultangazi'de bir tekstilci, aracının önünü kesen şüpheli tarafından kurşunlanarak ağır yaralandı.

Sultangazi'de silahla yaralama, System.String[]

Sultangazi'de bir tekstilci, aracının önünü kesen şüpheli tarafından kurşunlanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Derviş Beyhan, 34 TP 5170 plakalı aracıyla Uğur Mumcu Caddesi'nde seyrederken, silahlı biri tarafından yolu kesildi.

Daha sonra saldırgan, araçtaki Beyhan'a ateş etmeye başladı. Beyhan saldırı sonucunda ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beyhan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Türkiye Partisi, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:12 Kaynak: AA
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